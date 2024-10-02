В России выросли биржевые цены на бензин

Цена бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь начала расти после двухдневного падения, свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость марки АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России за день повысилась на 0,72%, до 60 036 рублей за тонну. Цена АИ-95 подскочила на 0,49%, до 64 617 рублей за тонну. При этом за минувший месяц бензин Аи-92 повысился в цене на 0,66%, а марка АИ-95, наоборот, стала дешевле на 9,44%.

Кроме того, по итогам торгов среды повысилась стоимость дизельного топлива - на 0,51%, до 61 090 рублей за тонну. Вместе с тем тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 1,22%, до 35 464 рублей за тонну.

Ранее Правительство России решило продлить ограничение на вывоз бензина до 31 декабря 2024 года. До этого портал Autonews сообщил со ссылкой на экспертов, что влияние традиционных сезонных факторов на стоимость горючего продолжится и в первой половине октября.