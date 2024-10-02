Стало известно, как война Израиля с Ливаном скажется на экономике РФ

Вторжение Израиля в Ливан не окажет существенного влияния на российскую экономику. Об этом kp.ru заявил замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

© Газета.Ru

По его словам, военный конфликт может незначительно повысить мировые цены на нефть, что выгодно для России как экспортера энергоресурсов. Вместе с тем, российский бюджет все меньше зависит от нефтегазовых доходов: в 2024 году их доля составит 27%.

«Этот вооруженный конфликт не окажет какого-либо заметного влияния ни на мировую экономику, ни, тем более, на российскую», — сказал Суздальцев.

Он пояснил, что влияние на цены будет минимальным, поскольку у крупных нефтедобытчиков региона накоплены большие резервы. Курс рубля также практически не связан с израильско-ливанским противостоянием. Что касается торговли, то поставки израильских товаров в РФ (овощи, фрукты, косметика на $1 млрд в 2023 году) могут уменьшиться из-за войны.

До этого на Украине подсчитали экономические потери от СВО.