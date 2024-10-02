Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 3,9 млн баррелей и на 27 сентября составили 416,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов на 4% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

На 17:30 мск декабрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 2,51% - до $75,41 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в ноябре росла на 2,74%, до $71,74 за баррель.