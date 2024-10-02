Индекс ОФЗ рухнул до минимума с марта 2022 года

Биржевой индекс ОФЗ на Московской бирже снизился до минимального значения за последние 2,5 года, опустившись ниже 101 пункта впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Индекс государственных облигаций RGBI (Russian Government Bond Index) снизился на 0,24%, достигнув отметки 100,99 пункта. Этот индикатор включает наиболее ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (время до полного возврата вложенных денег. —

«Газеты.Ru») более одного года и является основным показателем состояния рынка российского государственного долга.

«Ожидания инвесторов, что в октябре ставка вырастет до 20%, постепенно трансформируются в котировки ОФЗ. Облигации с фиксированным купоном будут оставаться под давлением», — прокомментировал РБК Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.

Рынок негативно отреагировал на заявление главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова о возможном повышении ключевой ставки выше 20% в случае новых непредвиденных обстоятельств для экономики РФ.

Дополнительное давление на индекс оказала публикация Минфином проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы, предполагающего увеличение заимствований. По мнению экспертов, это указывает на предстоящие масштабные размещения ОФЗ.

До этого в ЦБ признали , что поднимать ключевую ставку надо было раньше.