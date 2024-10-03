Экспорт российского СПГ в Европу резко вырос

Россия за 9 месяцев 2024 года нарастила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на 16% (или на 2 млрд куб. м). Основными покупателями остаются Франция, Испания и Бельгия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

В агентстве пояснили, что Россия в III квартале стала одним из мировых лидеров роста производства СПГ из-за увеличения загрузки мощностей на заводах «Ямал СПГ» и «Сахалин-2». Основные объемы роста пришлись на дополнительный экспорт с Ямала, уточнили в МЭА.

«Поставки российского СПГ выросли на 16% (или на 2 млрд куб. м) в годовом исчислении, укрепив позиции России как второго по величине поставщика СПГ в Европу», — уточняется в отчете.

По прогнозам агентства, мировой спрос на газ по итогам 2024 года вырастет на 2,5% (или чуть более чем на 100 млрд куб. м) и достигнет нового исторического максимума в 4,2 трлн куб. м.

Аналитики отметили, что почти 45% увеличения спроса на газ придется на страны АТР, энергоресурс будет направляться преимущественно на промышленные площадки.