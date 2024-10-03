Цена нефти отреагировала на слова Байдена о конфликте Израиля и Ирана

Стоимость нефти на мировых рынках снова поднялась, до $77 за баррель нефти марки Brent. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Журналисты уточнили, что по состоянию на 17.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,76% — до $76,64 за баррель, минутами ранее показатель превышал $77 — впервые с 3 сентября.

Участники рынка обеспокоены геополитической ситуацией в мире, полагают, что усиление конфликтов между государствами может отразиться на поставках нефти и нефтепродуктов.

«Вероятность перебоев в поставках из Ирана и не только возрастает по мере усиления боевых действий», — пояснил главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти.

Цена нефти, пояснили эксперты, в четверг, 3 октября, резко поднялась после слов президента США Джо Байдена о возможных ударах Израиля по нефтяным объектам Ирана.

В ОПЕК высказались о возможном обрушении цены нефти до $50

Ранее сообщалось, что 1 октября, после масштабной ракетной атаки Ирана по израильским военным объектам, стоимость Brent выросла на 5,01%, до $75,29 за баррель по состоянию на 20:09 мск.