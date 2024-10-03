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Цена нефти выросла после слов Байдена о конфликте Израиля и Ирана

Стоимость нефти на мировых рынках снова поднялась, до $77 за баррель нефти марки Brent. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Цена нефти отреагировала на слова Байдена о конфликте Израиля и Ирана
© ТАСС

Журналисты уточнили, что по состоянию на 17.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,76% — до $76,64 за баррель, минутами ранее показатель превышал $77 — впервые с 3 сентября.

Участники рынка обеспокоены геополитической ситуацией в мире, полагают, что усиление конфликтов между государствами может отразиться на поставках нефти и нефтепродуктов.

«Вероятность перебоев в поставках из Ирана и не только возрастает по мере усиления боевых действий», — пояснил главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти.

Цена нефти, пояснили эксперты, в четверг, 3 октября, резко поднялась после слов президента США Джо Байдена о возможных ударах Израиля по нефтяным объектам Ирана.

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Ранее сообщалось, что 1 октября, после масштабной ракетной атаки Ирана по израильским военным объектам, стоимость Brent выросла на 5,01%, до $75,29 за баррель по состоянию на 20:09 мск.

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