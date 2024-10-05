На нефтяной рынок пришли трейдеры-оппортунисты

На фоне крупнейшего за два года ралли на нефтяном рынке вышли так называемые туристы — трейдеры-оппортунисты, которые появляются и уходят в момент крупных потрясений в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

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В публикации подчеркивается, что розничные инвесторы начали активно вкладываться в продукты, связанные с нефтью. Объемы размещения биржевого трекера цен на топливо Нефтяного фонда США (USO) на этой неделе выросли до рекордного уровня с февраля 2022 года.

Издание отмечает, что приход на рынок «туристов» создает риски для более традиционных трейдеров, ведь появляется ситуация, когда происходит сильный рост цен, чем обусловлено фундаментальными факторами.

5 октября сообщалось, что цены на нефть эталонного сорта Brent приближаются к самому большому недельному росту за два года, поскольку трейдеры ожидают возможности ударов по энергетической инфраструктуре со стороны Израиля или Ирана.

Цена нефти Brent превысила $78 за баррель впервые с 30 августа

На Ближний Восток приходится треть мировой добычи сырой нефти. В пятницу, 4 октября, нефть марки Brent торговалась выше $78 за баррель, что на 9% выше, чем в прошлую пятницу, после стремительного четырехдневного роста.