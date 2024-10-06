Казахстан отказался от российского бензина

Казахстан на протяжении многих лет резервировал 50-70 тысяч тонн бензина в России, напомнил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев. Он добавил, что сейчас такой потребности у страны нет, пишет РБК.

По данным портала, министр рассказал о ситуации на топливном рынке после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС.

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«Ежегодно мы резервируем на осень 50- 70 тысяч тонн бензина в России и даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет», — отметил Саткалиев.

Напомним, что власти России запретили экспорт бензина с августа по октябрь 2024 года. Позднее запрет был продлен до декабря. Вместе с тем, запрет не коснулся согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.