В России начали готовиться к ставке 22 процента до конца года

Ключевая ставка Банка России на конец 2024 года составит 22 процента, то есть за оставшиеся менее чем три месяца она вырастет на три процентных пункта. Соответствующий прогноз, ориентируясь на заметное повышение ожиданий по инфляции, дали аналитики Совкомбанка, пишут «Ведомости».

Другие участники рынка пока более сдержаны в оценке текущей ситуации, но ВТБ и «Ренессанс капитал» полагают, что ставка дойдет до 21 процента, что тоже станет историческим максимумом жесткости денежно-кредитной политики (ДКП).

Главной причиной будущего роста эксперты называют проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, который неделю назад внесли в Госдуму. Более высокий рост расходов в этом году указывает на сохранение уровня бюджетного стимула на крайне высоком уровне, что остается проинфляционным фактором.

В дальнейшем, считает начальник отдела кредитного анализа макроэкономики «РСХБ управление активами» Павел Паевский, динамика расходов бюджета не позволит ЦБ приблизиться к цели по инфляции при текущем уровне ключевой ставки.

В свою очередь, экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко напоминает, что бюджетные расходы в течение года в последнее время увеличиваются, так что вероятность такого же развития событий следует закладывать в прогнозы. А оно даст дополнительный стимул инфляции, просчитать который пока нельзя.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что к концу 2025 года ставка может опуститься до 17 процентов, если ситуация окажется благоприятной, но в ближайшие кварталы можно говорить только об усилении инфляционного давления. Он не исключил, что в следующем году регулятор может задрать параметр и выше 22 процентов.

Все опрошенные изданием аналитики сошлись в том, что прогноз по инфляции к концу года следует повысить. На незапланированные моменты, которые придется теперь принимать во внимание, указывали и представители Центробанка. Что касается курса доллара, то они также ожидают более сильного укрепления валюты, чем предполагается в официальных прогнозах. Так, в УК «Альфа-капитал» рассчитывают на доллар дороже 100 рублей уже в следующем году, а не в 2026-м, как предсказывают в Минэкономразвития.