Европейская страна снизит расходы на инвалидов и отпуска

Правительство Норвегии в 2025 году выделит меньше средств из фонда национального благосостояния на текущие потребности. Об этом со ссылкой на Минфин европейской страны сообщает Bloomberg.

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Согласно заявлениям ведомства, расходы фонда сократятся до 2,5 процента вместо прогнозируемых 2,6. Бюджет страны останется стимулирующим, однако его дефицит без учета нефтяной экономики вырастет до 10,9 процента от ВВП. В номинальном выражении он увеличится до 460 миллиардов крон.

Один из крупнейших производителей энергоносителей в Западной Европе наращивал расходы на украинских беженцев и национальную оборону благодаря неожиданной прибыли от экспорта нефти, полученной после введения санкций против России. Также наращивать траты удалось за счет обесценения кроны, которое привело к увеличению размера фонда благосостояния и которое позволило не повышать расходы сверх трех процентов от размеров фонда.

Нехватка средств в казне исключает повышение расходов на ряд направлений, отмечают эксперты. Международный валютный фонд (МВФ) призывает страну придерживаться нейтральной бюджетной позиции и провести реформы по сокращению отпусков по болезни и пособий по инвалидности, чтобы избежать долгосрочного давления на бюджет. К этому аналитиков подталкивают прогнозы по снижению доходов от ископаемого топлива.

На фоне стремления властей Евросоюза (ЕС) максимально снизить собственную зависимость от российских энергоресурсов Норвегия стала главным поставщиком природного газа в Европу. Так, по итогам 2023 года ключевым экспортером этого вида топлива в ЕС стала нефтегазовая компания Equinor. За 12 месяцев Норвегия поставила европейским потребителям более 109 миллиарда кубометров, что составило около 30 процентов от общего потребления газа в Европе.

В марте 2023 года Нацбанк Норвегии сообщил, что в 2022 году общегосударственные доходы от продажи нефти и газа составили 161 миллиарда долларов, что на 150 процентов больше, чем в 2021 году. На этом фоне некоторые представили власти, например Социалистическая левая партия, а также Союз охраны природы и Климатический фонд Норвегии, стали называть страну «военным спекулянтом», объясняя, что страна наживается на кризисе на Украине.