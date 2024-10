Инвесторы усомнились в росте рынка Китая

Рекордный рост китайских акций не убедил многих стратегов и управляющих фондами, пишет Bloomberg. Компании Invesco Ltd., JPMorgan Asset Management, HSBC Global Private Banking and Wealth и Nomura Holdings Inc. скептически отнеслись к недавнему восстановлению фондового рынка Китая. Они с нетерпением ждут, когда Пекин подкрепит свои обещания по стимулированию экономики реальными деньгами. Некоторые инвесторы также обеспокоены тем, что многие акции уже достигли «переоцененных уровней».

Китайские акции резко выросли с конца сентября, поскольку поток новостей об экономических, финансовых и рыночных мерах поддержки укрепил доверие инвесторов. Индекс Hang Seng China Enterprises, который включает китайские акции, котирующиеся в Гонконге, подскочил более чем на 35% за последний месяц. Это вызвало опасения, что рост слишком существенный и слишком быстрый.