ЕС утвердит новый режим санкций против РФ

Совет Евросоюза на министерском уровне во вторник собирается окончательно утвердить и опубликовать новый режим санкций против России за «дестабилизирующие действия за рубежом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

На прошлой неделе постпреды стран ЕС предварительно согласовали новый санкционный режим. Пока речь идет лишь о рамках, которые определяют критерии для внесения физлиц и организаций в «черные списки». Позже члены ЕС и Еврокомиссия (ЕК) смогут предлагать свои списки для введения санкционных ограничений.

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«Утверждение запланировано на вторник», — сказал источник агентства.

Напомним, что по итогам саммита в Брюсселе лидеры ЕС выступили за создание нового санкционного режима в отношении РФ. Они обвинили Москву в якобы проводимых «дестабилизирующих действиях за рубежом. Последний раз пакет антироссийских ограничений принимался в июне этого года — он стал 14-м по счету. Сейчас под санкциями ЕС находятся порядка 2200 физлиц и организаций.