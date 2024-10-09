Выдачи семейной ипотеки в России вернулись к уровню весны

В сентябре выдачи семейной ипотеки продемонстрировали уровни, которые наблюдались в мае текущего года. Они увеличились на 15% и составили более 199 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику «Дом.РФ».

Напомним, что весной госпрограммы еще не ужесточили. По словам главы аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, спрос на семейную ипотеку остается стабильно высоким. По итогам сентября на эту программу пришлось более трети от всех выданных ипотечных кредитов по количеству и около половины — по объему, отметил он.

Динамика подтверждается участниками рынка. Объем выдач по семейной ипотеке в сравнении с августом в банке «Дом.РФ» увеличился на 60%, в Абсолют Банке — на 52%, а в ВТБ — на 25%.

По словам директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксении Якушкиной, в настоящее время семейная ипотека остается для многих единственной возможностью получить кредит на доступных условиях.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил об успешном перераспределении средств на выдачи по семейной ипотеке. Он отметил, что проблем в финансовом обеспечении этого вопроса в текущем году и в следующем году нет.