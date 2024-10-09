Рост стоимости бензина на АЗС превышает инфляцию десятую неделю подряд

Рост стоимости бензина на АЗС десятую неделю подряд превышает уровень инфляции в России, с 1 января по 7 октября он составил 7,85% при инфляции в 5,87%, следует из статистики Росстата.

При этом разница между инфляцией и ростом цены бензина сокращается, если на неделе 17 по 23 сентября она составляла 2,03 п.п., то с 1 по 7 октября - 1,98 п.п.

На неделе с 1 по 7 октября бензин подорожал на 0,14%, инфляция также составила 0,14%.

Рост стоимости дизельного топлива на АЗС продолжает оставаться ниже уровня инфляции, с начала года его цена выросла на 3,52%, за неделю с 1 по 7 октября она увеличилась на 0,08%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручал Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать динамику цен на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей, а также баланс маржинальности переработки, чтобы не допустить роста стоимости топлива выше уровня инфляции.

Министерство энергетики России ожидает, что рост цен на топливо по итогам года будет находиться на уровнях, близких к темпам инфляции. В то же время в ФАС считают, что цены на бензин вырастут не выше уровня инфляции.