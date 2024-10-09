В Еврокомиссии объяснили суть нового пакета санкций против России

8 октября Совет Евросоюза утвердил новый режим санкций против России за «дестабилизацию». Новый режим санкций предназначен для лиц или организаций, которые вовлечены в в широкий спектр гибридных действий России против блока, а также его сторонников и союзников. Об этом заявил официальный представитель Еврокомисии Педро Фонсека Монис.

— [Этот режим] позволяет нам жестко и решительно реагировать на дестабилизирующую деятельность России в отношении ЕС и его государств-членов, а также третьих государств и международных организаций, — цитирует чиновника РБК.

Он отметил, что ЕС тесно сотрудничает с международными и трансатлантическими партнерами, поэтому страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и страны-кандидаты (в члены ЕС — прим. «ВМ») участвуют в обсуждении планируемых санкций.

ЕС утвердит новый режим санкций против РФ

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России. Он предусматривает запрет реэкспорта российского сжиженного природного газа через европейские порты. В то же время страны союза продолжат его закупать.