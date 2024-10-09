Путин заявил, что безработицы в России уже практически нет

Безработица в России в настоящий момент фактически на нуле. Чтобы компенсировать нехватку рабочих рук, необходимо наращивать эффективность производства, указал президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи промышленные объекты.

"Не хватает рабочих рук в стране. Безработица на исторически рекордно низком уровне - ее практически нет уже. И это уже один из факторов ограничения экономического роста, - отметил глава государства. - Самый лучший выход - это повышение технологической независимости, повышение производительности труда".

По словам президента, открытие новых технологичных производств - "движение в абсолютно правильном направлении".