Путин оценил рост промышленного производства в России

Президент России Владимир Путин заявил, что промышленное производство в России растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли. Его слова приводит РИА Новости.

«Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», — заявил российский лидер.

Ранее Путин рассказал о причинах, по котором страны стремятся присоединиться к БРИКС. По его словам, запускается волна глобального роста, сосредоточенного в XXI веке не на Западе, постепенно теряющем свои позиции в мировой экономике, а прежде всего в пространстве БРИКС. Туда стремятся и не состоящие в объединении государства, видящие «перспективу равноправного взаимодействия с учетом национальных интересов»