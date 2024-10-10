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Силуанов: Минфин не рассчитывает на существенные доходы от легализации майнинга

Министерство финансов России не рассчитывает, что легализация майнинга принесет существенные доходы. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала RT Arabic.

В Минфине рассказали о доходах от легализации майнинга
© РИА Новости

Министр отметил, что в настоящее время уже есть договоренность, в рамках которой этой осенью будет принято законодательное решение о налогообложении майнинга. По словам Силуанова, после принятия подобного решения доходы могут увеличиться.

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«Суть в том, что результат майнинга — это криптовалюта, а она, согласно новому закону, теперь может быть средством платежа в торговле с нашими зарубежными партнерами», — сказал глава Минфина.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют.

По словам эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, легализация криптовалют и майнинга в России может благотворно повлиять на экономику страны, упростив импорт в условиях санкций. По его словам, в случае, если регулирование хорошо скажется на бизнесе, есть вероятность, что заграничные платежи будут более доступными.

Ранее эксперт развеял пять главных мифов про майнинг.

Экономика
Дмитрий Голубовский
Антон Силуанов
Владимир Путин
Минфин России