В Госдуме усомнились в связи урожая озимых с молитвами

Проблема с севом озимых в России, о которой ранее сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, связана не с засухой, а с низкими ценами на внутреннем рынке и отрицательной рентабельностью пшеницы, которая сложилась в 2024 году. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

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По его словам, крестьянам из-за «грабительских» пошлин стало невыгодно сеять зерно, так что осенняя засуха, которая случается довольно часто, не имеет отношения к проблеме. Он усомнился, что дожди смогут как-то исправить ситуацию.

Ранее Лут призвала молиться и ставить свечи ради дождя и урожая. Она объяснила тяжелый сев озимых тем, что фермерам приходится сеять практически в песок. При этом министерство пока не меняет планы по площади посевов, они сохраняются на уровне 20 миллионов гектаров.

Лисовский напомнил, что если брать рапс, по которому рентабельность положительная, то посевная идет хорошо, засуха ему не мешает. А вот по пшенице из-за низких цен внутри страны и сложности с экспортом аграрии до сих пор не приняли решение, сеять или нет.

«Надо отменять пошлины и заниматься поддержкой села», — заключил депутат.

Месяц назад аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизили прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году на 1,6 миллиона тонн. Причиной названы неблагоприятные погодные условия в ряде регионов.