Эксперт оценил, упадет ли рубль до 100

Негативные факторы, способствовавшие росту курса доллара, скоро уступят место позитиву для рубля.

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«На этой неделе рубль ожидаемо стабилизировался и начал дорожать против доллара, евро и юаня. Этому способствовал разворот тех негативных факторов, которые в последние недели давили на российскую валюту. Во-первых, средняя цена нефти Brent на ICE в октябре составляет $77,3 за баррель, что на 6% выше средней цены сентября. Соответственно, резкого сокращения притока иностранной валюты в страну (с учетом временного лага) пока можно не опасаться», - сообщил бывший старший вице-президент Банка "Открытие" Константин Церазов.

Во-вторых, отметил эксперт, 12 октября вступят в силу санкции США против Мосбиржи и ее инфраструктуры.

«В последние недели приближение этой даты могло побуждать ряд игроков скупать иностранную валюту. Теперь данный фактор уходит. В-третьих, начиная с 7 октября, Банк России заметно увеличил чистую продажу юаней. Все это – позитивные факторы для рубля, поэтому в ближайшие недели его курс, вероятно, будет оставаться стабильным или несколько укрепится. Возможно формирование новых торговых диапазонов 93-97 для USDRUB, 101-106 для EURRUB и 13,10-13,75 для CNYRUB», - сделал прогноз эксперт.

Ранее экономист Валерия Минчичова сообщила, что жестокая денежно-кредитная политика внутри страны поддерживает рубль, и рывка курса доллара за 100 не будет.