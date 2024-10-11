Россельхознадзор: Россия увеличила экспорт муки, отрубей и круп
Россия увеличивает экспорт муки, отрубей и круп, рассказала начальник управления Россельхознадзора Ольга Захарова на агропромышленной выставке "Золотая осень".
Так, на начало октября РФ поставила на внешние рынки 980 тыс тонн муки, то есть почти столько же, сколько за весь прошлый год (1 млн тонн). При этом в прошлом году экспорт муки вырос втрое.
Отрубей к началу октября 2024 года было экспортировано 1,625 млн тонн, а за весь 2023 год - 1,671 млн тонн, круп - 244 тыс. тонн, за 2023 год 255 тыс. тонн.
Вместе с тем основным нашим экспортным продуктом остается зерно. В 2023 году было отгружено 83,5 млн тонн всей зерновой продукции, в том числе на переработку, сообщила Захарова. В этом году пока поставлено 67,5 млн тонн зерновой продукции.
Традиционные рынки сбыта - страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.