В Москве представлен проект бюджета на 2025 год: куда пойдут деньги

Социальные расходы составят половину бюджета Москвы в 2025 году, говорится в проекте, опубликованном на официальном сайте мэрии. Власти города планируют развивать систему соцподдержки горожан и внедрять более эффективные инструменты. Какие статьи расходов предусмотрены в новом проекте бюджета столицы на 2025–2027 годы, читайте в материале «ФедералПресс».

Новый проект бюджета

Правительство Москвы одобрило проект закона «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Столичный бюджет формировался с ориентацией на стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города до 2030 года. Специалисты отмечают, что московская экономика прошла фазу адаптации к новым вызовам в 2022–2023 годах и находится на траектории сбалансированного роста.

Согласно проекту документа, в 2025 году 90 процентов расходной части бюджета составят расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы. В их числе – социальная поддержка жителей, развитие транспортной системы, здравоохранения, образования, культуры и сферы туризма. Всего планируется потратить пять триллионов рублей.

«Развитие системы соцподдержки – наша важнейшая задача. Будем внедрять более гибкие и эффективные инструменты, улучшать качество обслуживания за счет цифровой трансформации и упрощать порядок получения услуг», – написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Социальная поддержка москвичей в 2025 году

В 2025 году на обеспечение социальной поддержки жителей столицы планируется направить более 689 миллиардов рублей:

социальные выплаты будут положены гражданам старшего возраста, семьям с детьми и людям с инвалидностью;

планируется улучшение качества обслуживания пассажиров на внутригородском и пригородном транспорте, в том числе развитие льготных программ;

обеспечение москвичей бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специальным питанием;

реализация проекта «Московское долголетие».

Развитие государственных программ

За период с 2025 по 2027 год власти Москвы потратят на развитие всех государственных программ более 15 триллионов рублей. На развитие транспортной системы города будет израсходовано 3192,8 миллиарда рублей, на соцподдержку жителей столицы – 2237,7 миллиарда, на развитие образования – 2121,2 миллиарда рублей, на здравоохранение – 1828,6 миллиарда.

Жилищные программы, согласно проекту бюджета, потребуют 1843,7 миллиарда рублей, развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение – 416,6 миллиарда, развитие цифровой среды и инноваций – 640,3 миллиарда. В развитие городской среды планируется вложить 834,4 миллиарда, в развитие культурно-туристической среды – 698,8 миллиарда рублей.

Инвестиционная привлекательность и экономическое развитие – отдельная статья бюджета, под нее закладывается 490,1 миллиарда рублей. Спорт столицы потребует 298,4 миллиарда, система «Безопасный город» – еще 333,2 миллиарда, а градостроительная политика – 293,8 миллиарда рублей.

Мнения экспертов

Совершенствование инфраструктуры

Директор института финансовой грамотности Финуниверситета Валерия Минчичова отметила, что расходы бюджета Москвы в 2025 году составят 5 триллионов рублей. Из этой суммы 1 триллион будет направлен на развитие транспортной инфраструктуры, 737 миллиардов – на социальную поддержку граждан, 650 миллиардов – на образование, 610 миллиардов – на здравоохранение и 568 миллиардов – на развитие жилищного фонда.

«Если говорить о мерах социальной поддержки, таких как помощь старшему поколению, семьям с детьми и людям с инвалидностью, то на эти цели будет выделено 737 миллиардов рублей», – подчеркнула она.

Минчичова также добавила, что расходы бюджета формируются в соответствии с государственной программой, и, по данным правительства Москвы, 90 % всех бюджетных трат в 2025 году будут направлены на реализацию 13 государственных программ.

Эксперт объяснила высокую долю социальных мер в расходной части бюджета города рядом факторов. «С одной стороны, производство выводится за пределы города, что приводит к снижению затрат в этой области. Траты больше направлены на переориентацию бывших производственных мощностей под другие цели, а транспортная система не создается, а совершенствуется», – указывает эксперт. Она также отметила, что новые учреждения строятся в новых районах Москвы, а благоустройство уже достигло определенного уровня и требует лишь поддержания.

У Москвы есть ресурсы

Заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов подчеркнул, что возможности Москвы в реализации социальной политики поддерживаются высокими налоговыми сборами, поступающими в региональный бюджет.

«Налоги с жителей, которые в среднем зарабатывают больше, приводят к увеличению поступлений подоходного налога, а также к более высоким налогам на имущество частных лиц и компаний», – отметил он.

Цыганов добавил, что сосредоточение финансовых компаний, банков, страховых организаций и крупных торговых и логистических компаний в Москве создает дополнительные возможности для города.