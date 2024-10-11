ФАС проверит цены на селедку после замечания Матвиенко

Федеральная антимонопольная служба исследует всю товаропроводящую цепочку «от рыбака до прилавка» с целью проведения анализа цен на рыбную продукцию, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующие запросы о предоставлении информации уже направлены рыбодобывающим компаниям и поставщикам.

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В анализ войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины — минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша, — сообщили в ведомстве.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рыба стала недоступна для большинства россиян. По ее словам, в сентябре 2023 года горбушу продавали по 152 рубля за килограмм, а сейчас на Дальнем Востоке килограмм рыбы стоит 270 рублей. Стоимость филе трески доходит до 2000 рублей за килограмм.

До этого председатель Рыбного союза Александр Панин завил, что цены на красную икру в России к октябрю этого года выросли на 25% в годовом выражении. По его словам, дефицита деликатеса пока нет, но икра нового сезона уже существенно дороже.

Матвиенко пожаловалась на высокие цены на рыбу

Ттакже глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что производство красной икры в России в текущем году обеспечит спрос на нее на Новый год. Он отметил, что к новогоднему торжеству икра на столах россиян будет. По итогам 2024 года Росрыболовство ожидает, что производство красной икры составит порядка 11–13 тысяч тонн.