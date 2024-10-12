Агентство Fitch изменило прогноз суверенного рейтинга Франции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз суверенного рейтинга Франции до негативного. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

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Отмечается, что агентство изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Франции в иностранной валюте на «AA-».

В Раде предупредили, что Fitch и Moody's понизят рейтинг Украины до преддефолтного

В сентябре французский министр экономики, финансов и промышленного суверенитета Антуан Арман в эфире радиостанции France Inter заявлял, что Франция сейчас переживает самый худший дефицит бюджета за всю свою историю. Арман подчеркнул, что рост ВВП Франции обгоняет показатели Германии, которая ранее всегда являлась примером для Парижа.

По итогам 2023 года дефицит французского госбюджета достиг €173 млрд.

В августе агентство Fitch понизило рейтинг Украины до «ограниченного дефолта».

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.