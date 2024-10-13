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ЦБ заявил о погашении всех обязательств перед МВФ

Центральный Банк России больше не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ), все обязательства перед ним в части макроэкономической политики были погашены еще в 2000-е годы. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

ЦБ заявил о погашении всех обязательств перед МВФ
© РИА Новости
"Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х [годов] уже, поэтому никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем, - отметил он в интервью блогеру Игорю Рыбакову, - Последние транши мы получили накануне кризиса 1998 года".

Заботкин напомнил, что миф о зависимости Центробанка от МВФ исходит из 1990-х годов, когда, столкнувшись с экономическим кризисом и дефицитом в бюджете, Россия получала кредитование от Международного валютного фонда.

При этом даже тогда "не то, чтобы Центральный Банк подчинялся МВФ, но и правительство, и Центральный Банк согласовывали с МВФ параметры макроэкономической политики, выполнение которых было необходимым условием для получения займов от фонда", отметил зампред Банка России, подчеркнув, что по данным займам ЦБ уже расплатился.

Экономика
Алексей Заботкин
Игорь Рыбаков
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