Стали известны итоги второго этапа выкупа заблокированных активов

По итогам второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) нерезиденты дополнительно выкупили активы на 2,54 млрд руб. Об этом сообщил организатор обмена активами «Инвестиционная палата», передает ТАСС.

По результатам первого обмена, который завершился 13 августа 2024 года, были выкуплены ИЦБ на 8,1 млрд рублей. Всего за два этапа были выкуплены заблокированные активы на 10,64 млрд рублей.

«Инвестпалата» также рассматривает проведение нового выкупа иностранных ценных бумаг. Для этого потребуется получить новое разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

8 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные ценные бумаги россиян, замороженные на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, будут обменяны на заблокированные в РФ активы иностранцев, хранящиеся на специальных счетах типа «С», после чего россияне смогут получить компенсацию стоимости замороженных активов в рублях.