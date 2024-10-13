Bloomberg счёл невозможным остановить «упадок Европы»

В материале американского агентства говорится, что у Евросоюза «почти не осталось времени, чтобы отстоять своё место в этом жестоком мире».

«Сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического кризиса грозит положить конец амбициям Евросоюза стать самостоятельной глобальной силой, а также подтолкнуть страны-члены объединения к защите собственных интересов», — отмечается в публикации.

В числе признаков, которые на это указывают, авторы Bloomberg называют усиление позиций ультраправых партий, «катастрофически низкий» рост производительности труда в ЕС и закрытие автомобильных заводов в Германии.

В статье говорится, что это «подкрепляет неспособность Евросоюза действовать как сплоченный блок, снижая возможность реагировать на широкий спектр угроз, включая Россию».