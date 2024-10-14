В России захотели завозить мигрантов по-новому

Нынешняя патентная модель привлечения в страну иностранной рабочей силы сыграла свою роль и нуждается в корректировке. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Lenta.ru

По его мнению, неправильным является тот факт, что мигранты могут свободно въехать на территорию России и потом долгое время искать работодателя с непонятными условиями трудоустройства. Газета.Ru

Планируется, что новая модель будет основываться на организованном наборе, когда все необходимые процедуры, включая подготовку документов и обучение, будут проходить еще в стране происхождения мигранта. Особое внимание будет уделено квалифицированным специалистам, но потребность сохраняется и в кадрах с более низкой квалификацией. Котяков подчеркнул важность ответственности работодателей за приглашенных иностранных сотрудников и необходимость предоставления им гарантий. В корректировках к патенту предполагается формирование четких и прозрачных правил финансовых отношений между работниками и работодателем. Ura.Ru