Всемирный банк: 40 процентов населения в мире стало еще беднее с 2006 года

26 беднейших стран мира, в которых проживает 40% наиболее обездоленных людей, имеют больше долгов, чем когда-либо с 2006 года. Они становятся все более уязвимыми к стихийным бедствиям и другим потрясениям, говорится в докладе Всемирного банка.

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По оценкам экспертов, сегодня эти страны в среднем беднее, чем были накануне пандемии COVID-19 несмотря на то, что остальной мир в значительной степени оправился от COVID и возобновил траекторию роста. Среднее соотношение долга к ВВП, составляющее 72%, является максимальным за 18 лет, и половина группы либо находится в долговом кризисе, либо подвержена высокому риску его возникновения.

Большинство стран, включенных в исследование, находятся в Африке к югу от Сахары, от Эфиопии до Чада и Конго, но в список также входят Афганистан и Йемен. Две трети из 26 беднейших стран либо вовлечены в вооруженные конфликты, либо испытывают трудности с поддержанием порядка из-за институциональной и социальной нестабильности, которые препятствуют иностранным инвестициям и почти всему экспорту сырьевых товаров, подвергая их частым циклам бумов и спадов.

Каждые три года фонд Всемирного банка пополняется за счет взносов стран-акционеров, которые в большей части направляются на нужды беднейших стран. В 2021 году банк собрал рекордные 93 миллиарда долларов. Ожидается, что в текущем году этот показатель составит более 100 миллиардов долларов.

В докладе также рекомендуется, чтобы страны, в которых существуют крупные неформальные секторы, действующие вне рамок их налоговых систем, прилагали больше усилий для оказания помощи самим себе. Это включает в себя улучшение сбора налогов путем упрощения регистрации налогоплательщиков и налогового администрирования, а также повышение эффективности государственных расходов, сообщил Reuters.