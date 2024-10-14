Силуанов анонсировал повышение пенсий

С января 2025 года пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции — 7,3 процента, сказал глава Минфина Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 октября.

По словам Силуанова, все социальные обязательства в проекте бюджета на три года учтены. Новацией следующего года является индексация пенсий работающим пенсионерам.

«С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года, 7,3 процента», — сказал Антон Силуанов.

Он сообщил, что общий объем детского бюджета на три года составит около 10 триллионов рублей. На выплату единого посбия на детей предусмотрено около 4 триллионов рублей.

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