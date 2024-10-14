Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике в 2024 году получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за изучение формирования общественных институтов и их влияния на благосостояние разных стран. Имена лауреатов были представлены Нобелевским комитетом при Каролинском медицинском институте на церемонии, прошедшей в Стокгольме. Газета.Ru

«Лауреаты этого года предложили новые идеи о том, почему существует столь огромная разница в благосостоянии между странами. Рассматривая политические и экономические системы, введенные европейскими колонизаторами, Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон смогли продемонстрировать связь между институтами и благосостоянием. Они также разработали теоретические инструменты, которые могут объяснить, почему сохраняются различия в институтах и ​​как институты могут меняться», — говорится в пресс-релизе. Вечерняя Москва

В прошлом году лауреатом премии по экономическим наукам стала профессор Клаудия Голдин из США. Награда присуждена с формулировкой «за углубление нашего понимания результатов, получаемых женщинами на рынке труда». Так, Голдин впервые представила всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда более чем за 200 лет, что, по мнению комитета, позволит понять, какие барьеры придется преодолевать в этом направлении и в будущем. Российская газета