ЦБ оценил вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки

Чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в четыре процента, потребуется дополнительно повысить ключевую ставку или длительно поддерживать ее на высоком уровне. О необходимости бороться с ростом цен с помощью дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) предупреждают аналитики Центробанка РФ.

В октябрьском обзоре «О чем говорят тренды» эксперты регулятора отмечают, что расширение бюджетного дефицита, индексация тарифов ЖКХ и увеличение ставок утильсбора на автомобили требуют более активных действий от ЦБ. Повышение стоимости коммунальных услуг 1 июля 2025 года с 5,7 до 11,9 процента добавит 0,4 процентных пункта к индексу потребительских цен. Аналогичным образом сыграет и подорожание машин из-за утилизационного сбора (в октябре ставки выросли на 70-85 процентов, их будут индексировать на 10-20 процентов в год).

Даже с учетом того, что указанные факторы носят разовый характер и не влияют на устойчивые темпы роста цен, в условиях «незаякоренных и высоких инфляционных ожиданий» они могут оказать проинфляционный эффект на потребительские цены, предупредили аналитики.

Зампред Центрального банка Алексей Заботкин ранее заявил, что регулятор, как и прежде, рассчитывает добиться поставленных регулятором целей по инфляции в 2025 году. По его словам, в среднесрочной перспективе Банк России не рассматривает возможность повышения целей по инфляции. Более того, есть вероятность ее понижения после стабилизации.

Также Заботкин не исключил, что в октябре величина ключевой ставки будет вновь повышена на ближайшем заседании совета директоров регулятора. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что 25 октября ключевая ставка вырастет с 19 до 20 процентов годовых.