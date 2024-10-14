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Финансовую устойчивость России оценили

Растущие расходы на обслуживание государственного долга не угрожают финансовой устойчивости России. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Lenta.ru

Он отметил, что важно смотреть не на сам рост, а на соотношение процентных расходов к расходам бюджета в целом. «Ведь у нас и расходы бюджета тоже выросли. Поэтому мы здесь не видим критичного какого-то уровня. Не видим здесь какой-то опасности. Источники для выплат расходов по обслуживанию есть», - заключил министр финансов. ТАСС

Ранее сообщалось, что впервые за 18 лет госдолг РФ сократился до менее чем $300 млрд. ТК «Звезда»

Финансовую устойчивость России оценили
© РИА Новости
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