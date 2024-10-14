Стало известно о планах Шри–Ланки подать заявку на вступление в БРИКС

Шри–Ланка готовится подать заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития на саммите в Казани, обратившись за поддержкой к странам–участницам.

Шри–Ланка намерена подать официальную заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития БРИКС на предстоящем саммите в Казани, сообщает ТАСС. Глава Министерства иностранных дел Шри–Ланки Виджита Херат подтвердил, что уже обратился к участникам объединения с просьбой поддержать заявку его страны.

Однако, как сообщил глава ланкийского МИД, новый президент Анура Кумара Диссанаяке и он сам не смогут присутствовать на саммите в Казани из–за предстоящих в стране парламентских выборов. Вместо них Шри–Ланку будет представлять заместитель министра иностранных дел, который и подаст заявку на вступление, хотя его имя пока не разглашается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице–премьер Сербии сообщил о возможном вступлении страны в БРИКС вместо Европейского союза, премьер–министр Буркина–Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела выразил стремление вступить в БРИКС, чтобы противостоять доминированию доллара и евро, а также способствовать более справедливым торговым отношениям на международной арене, а Индонезия рассматривает возможность присоединения к БРИКС, оценивая потенциальные преимущества от этого шага.