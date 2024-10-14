Бахрейн станет почетным гостем на ПМЭФ в 2025 году

Бахрейн будет почетным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. Об этом заявил посол Бахрейна в Москве Ахмед ас-Саати на пресс-конференции в ТАСС, посвященной перспективам культурного сотрудничества России и Бахрейна.

"В следующем году Бахрейн будет почетным гостем на Петербургском международном экономическом форуме", - сказал посол.

Ахмед ас-Саати добавил, что для всех людей и структур в России это будет хорошей возможностью "открыть двери" Бахрейна перед собой и познакомиться с королевством поближе.

Петербургский международный экономический форум - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России. Проходит с 1997 года. На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.