Продажи растительного мяса падают

Продажи растительных аналогов мяса в этом году продолжают падать, а вот растительных аналогов молока - снова стремительно растут. Если растительная альтернатива молоку воспринимается потребителями как ЗОЖ-продукты, в растительные аналоги мяса покупатели, похоже, не верят.

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По данным NielsenIQ, продажи растительной молочной продукции в первом полугодии 2024 года в натуральном выражении подскочили сразу на 26,7% к аналогичному периоду прошлого года (в первом полугодии 2023 года рост составил 9,8%). Больше половины (58,8%) приходится на растительное молоко - его реализация выросла на 29,9%. Растительные жидкие десерты (38,7% в структуре продаж) прибавили 25,3%. А все остальные растительные аналоги молочных продуктов выросли более чем в полтора раза.

Растительные аналоги молочных продуктов повторяют тренд традиционных животных. Так, если в прошлом году продажи питьевых йогуртов падали (минус 9,8% в натуральном выражении), в этом на фоне растущих доходов эксперты NielsenIQ фиксируют рост продаж (13,4%).

Этого не скажешь о мясной категории. В 2024 году прогнозируется очередной рекорд потребления традиционного мяса - около 83 кг на человека, говорил ранее глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В то же время продажи растительных аналогов мяса (котлеты, сосиски, бургеры, чевапчичи, фрикадельки, наггетсы, пельмени и т.д.), по данным NielsenIQ, продолжают падать: за последний год (август 2023 года - август 2024 года) снижение составило 7%. Год назад эксперты фиксировали всего лишь минус 1%.

Глава Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов Артем Пономарев, впрочем, говорит, что рынок растительного мяса шире, чем категория замороженных полуфабрикатов и "охлажденки". В последние годы в целом идет тенденция на сокращение заморозки как растительной, так и традиционной полки. Тогда как охлажденная продукция набирает обороты.

"Сейчас мы видим рост "охлажденки" и бестемпературной полки, а также рынка готовой продукции (готовые рационы, снеки), что перекрывает снижение доли заморозки", - отмечает Пономарев.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин объясняет такие тенденции различными факторами, включая изменение потребительских предпочтений, развитие технологий пищевых производств и маркетинговые стратегии компаний.

По его мнению, рост рынка растительных аналогов молока будет продолжаться благодаря увеличению спроса на продукты с низким содержанием жира и высоким содержанием белка. Если растительные молочные продукты воспринимаются покупателями как ЗОЖ, в мясную альтернативу они, похоже, не верят и предпочитают традиционное мясо. Поможет разве что разработка новых продуктов с улучшенным вкусом и текстурой, а также активное продвижение растительных заменителей среди молодежи и вегетарианцев, в том числе для общепита вегетарианской направленности, считает Осянин.

Россияне по-прежнему предпочитают традиционное животное мясо. В 2024 году ожидается очередной рекорд его потребления - 83 кг на человека

В 2022 году оборот отечественного рынка продуктов на растительной основе оценивался в 11 млрд руб. На растительное молоко приходилось около 55%, на молочные десерты - еще 30%, на мясо - 15%, морепродукты, растительные яйца и сыры занимали менее 1%.