Цены на нефть рухнули

Вечером в понедельник, 14 октября, стоимость нефтяных фьючерсов на мировых рынках начала резко снижаться. Менее чем за час котировки нефти Brent на лондонской бирже ICE рухнули на 2,5 доллара, до 75 долларов за баррель, на минимуме с того момента она доходила до 74,87 доллара, свидетельствуют данные площадки.

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Стоимость нефти WTI впервые с начала октября опустилась до 71,47 доллара, за сутки падение достигло 3,5 процента. Таким образом рынок отреагировал на информацию о том, что Израиль не видит предстоящего целью удара по Ирану нефтяную инфраструктуру или ядерные объекты.

Газета Washington Post со ссылкой на двух чиновников сообщила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал руководству США выбрать в качестве целей военные объекты. Какие именно, он не уточнил.

Угроза удара по иранским месторождениям или торговым портам оставалась основной причиной резкого роста мировых цен на нефть за последние две недели. Вместе с ее ослаблением влияние анонсированных китайским правительство мер стимулирования экономики, которые могли бы увеличить спрос на нефть, постепенно спадает.

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Проведенный в субботу, 12 октября, брифинг разочаровал инвесторов, потому что обещания поддержки сектору недвижимости и увеличений заимствований не сопровождались конкретными цифрами. На этом фоне очередная порция негативной статистики, в том числе усилившаяся до максимума за последние полгода дефляция, напомнила о том, что проблемы экономики КНР нельзя решить одной только господдержкой.