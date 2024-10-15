В России готовятся создать QR-код для покупателей

В Систему быстрых платежей (СБП) могут внедрить персональный QR-код покупателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект «Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 года».

К изучению данного вопроса готовится Банк России. Напомним, что в СБП уже есть QR-код для оплаты покупок, однако он генерируется продавцом. Схема предполагает, что этот код покупатель сканирует на терминале торговой точки.

Согласно новой схеме, QR-код будет формироваться в банковском приложении клиента и выводиться на экран телефона для сканирования его продавцом, утверждают собеседники издания.

По их словам, предъявление персонального QR-кода займет сэкономит время, так как новый метод не потребует открытия камеры, сканирования кода и ожидания его обработки.

Ранее Национальная система платежных карт (НСПК) объявила, что универсальный QR начал работать во всех торговых точках, где раньше принималась оплата через систему быстрых платежей.