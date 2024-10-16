Заксобрание Петербурга поддержало законопроект о корректировке бюджета

Петербургский парламент принял в первом чтении законопроект о корректировке городского бюджета 2024 года, документ предусматривает распределение 54,6 млрд рублей, поступивших в казну сверх плана, сообщила пресс-служба заксобрания.
"Это примерно 4,6% от изначально установленной законом доходной части. Большую часть этих денег рассчитывают направить на решение социальных задач и приобретение новых инфраструктурных объектов", - сказано в сообщении. Основные параметры бюджета Петербурга на 2024 год с учетом корректировки достигнут: в доходной части - 1,2 трлн рублей, по расходам - почти 1,4 трлн рублей. Расходы на адресную инвестиционную программу планируется увеличить более чем на 15 млрд рублей. "Это позволит полностью выполнить план 2024 года по приобретению в государственную собственность социальных объектов. Всего будет приобретено 54 объекта - это школы, детские сады, поликлиники и объекты дорожной инфраструктуры", - пояснил на заседании вице-губернатор Алексей Корабельников.
В связи с опережающими темпами строительства дополнительное финансирование планируется выделить на строительство Большого Смоленского моста через Неву и нескольких социальных объектов, в том числе корпуса городской больницы №40.
"Усиливаем поддержку участников специальной военной операции и их семей. На эти цели направляем дополнительно более 5 млрд", - отметил он.
Отвечая на вопрос одного из депутатов о том, почему из запланированного на следующий год объема средств изымаются 5,5 млрд из программы развития транспортной системы Петербурга, вице-губернатор сказал, что "изъятие носит сугубо технический характер".
"Эти деньги, связанные со строительством метрополитена, те деньги, которые в прошлом году были проавансированы, соответственно, мы в этом году не видим необходимости передачи в конце года этих средств "Метрострою Северной столицы". При этом изъятие этих средств никаким образом не повлияет на темпы строительства метрополитена. У "Метростроя Северной столицы" сейчас в авансе достаточно серьезные ресурсы, которые они направляют на стройку. В проекте бюджета, который был внесен 14 октября в законодательное собрание, достаточно серьезно увеличиваются ассигнования на строительство метро", - пояснил он. На ближайшие три года в бюджете на эти цели предусмотрено более 170 млрд рублей. "Сейчас никаких проблем со строительством метро мы не видим, соответственно, мы имеем возможность увеличивать финансирование по этому направлению", - добавил Корабельников.