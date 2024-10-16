ЦБ продал юани на 5,3 млрд рублей с расчетами 15 октября

Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 15 октября 2024 года на сумму 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 14 октября составила 5,2 млрд рублей.

Операции покупки и продажи иностранной валюты осуществляет Банк России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль". Они проводятся в период с 7 октября 2024 года по 6 ноября 2024 года.

Ежедневный объем операций в 2024 году определяется исходя из анонсируемых Минфином РФ на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину ряда операций.