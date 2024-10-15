МЭА снизило прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на нефть в 2024 году вырастет на 860 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в октябрьском отчете агентства. Таким образом, оценка понижена на 40 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом.

МЭА отмечает, что в третьем квартале спрос на нефть вырос всего на 680 тыс. б/с, что является самым низким темпом роста спроса с четвертого квартала 2022 года, когда экономика Китая была еще полностью под локдауном. В следующем году МЭА прогнозирует рост спроса на нефть на уровне около 1 млн б/с.

При этом агентство отмечает сильное замедление спроса на нефть в Китае. Так, согласно данным, которые приводит МЭА, в 2023 году Китай обеспечивал 70% увеличения спроса, в то время как в этом и следующем году - всего по 20%.

МЭА также подчеркивает, что коммерческие запасы нефти в августе сократились на 22,3 млн баррелей. Запасы нефти стран ОЭСР сезонно снизились на 13,4 млн баррелей, до 2,811 млрд баррелей, но они остались на 102,7 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня. Предварительные данные МЭА при этом демонстрируют дальнейшее снижение запасов нефти в сентябре.