МВФ сообщил о рекордном мировом госдолге

Суммарный госдолг всех стран уже в этом году превысит $100 трлн, говорится в докладе Международного валютного фонда. Как отмечается, это 93% мирового ВВП.

Китай занимает второе место по объему госдолга, первое принадлежит США.

"Показатель глобального государственного долга очень высок. Как ожидается, в 2024 году он превысит $100 трлн (это 93% мирового ВВП) и будет расти до конца десятилетия (к 2030 году он достигнет 100% ВВП)", — следует из доклада.

Лидерами роста задолженности стали две крупнейшие экономики — США и Китай, где долг вырос более чем на два и шесть процентных пунктов от ВВП соответственно. Отмечается, что правительства не хотят сокращать расходы на фоне стремления финансировать чистую энергетику, поддержку стареющего населения и укрепление безопасности.

При этом высокий уровень задолженности может вызвать неблагоприятную реакцию рынка, предупреждают эксперты МВФ. Также ограничиваются «возможности для бюджетного маневра перед лицом негативных потрясений».

Внешний долг России, как сообщили ранее в ЦБ, снизился на 7,7% с начала текущего года и составил $293,4 млрд (28 трлн рублей). Это минимальный размер внешнего долга страны с 2006 года, тогда он составлял $269,5 млрд (25 трлн рублей). Главным образом это произошло за счет падения в третьем квартале обязательств реального сектора экономики — сразу на $11,1 млрд (1 трлн рублей), или на 6,9%.