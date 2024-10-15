В России ответили, почему газовая промышленность страны продолжает развиваться

Газовая отрасль в России продолжает развиваться, несмотря на западные санкции, за счет значительных запасов углеводорода в стране, выгодного географического положения и технологических наработок.

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Об этом рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, передает Pravda.Ru.

«В целом санкции против газового сектора и экспорта природного газа в отношении России пока не введены. Существуют только отдельные меры, направленные на ограничение развития отрасли. Тем не менее, мы продолжаем справляться с трудностями. Даже в текущих условиях одним из факторов роста добычи в этом году стало частичное восстановление поставок газа в Европу», — сказал эксперт.

По его словам, введение санкционной политики отчасти стало стимулом для развития российской газовой промышленности, потому что это вынудило ее создавать собственные технологии для переработки и транспортировки СПГ, развития отрасли и морской транспортировки. Гривач также подчеркнул важность развития внутреннего рынка газа.

10 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что в мире создается новый регион потребления газа. Он уточнил, что этот регион очерчен Центральной, Южной Азией, Кавказом и Дальним Востоком.