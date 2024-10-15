В единой энергосистеме России выросло энергопотребление

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России с начала 2024 года на 1 октября выросло на 3,7% без учета високосного года, следует из презентации главы "Системного оператора" Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федора Опадчего, представленной на Всероссийской тарифной конференции.

Отмечается, что представленная динамика не учитывает прирост по новым субъектам РФ.

Из презентации Опадчего следует, что рост электропотребления в Ингушетии в 2024 году составил 42%, в республике Марий Эл - 13%, в Кабардино-Балкарии - 10,1%. В Москве и области рост электропотребления в 2024 году составил 6,1%.