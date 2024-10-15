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В ЕЭС РФ энергопотребление без учета високосного года выросло на 3,7%

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России с начала 2024 года на 1 октября выросло на 3,7% без учета високосного года, следует из презентации главы "Системного оператора" Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федора Опадчего, представленной на Всероссийской тарифной конференции.

В единой энергосистеме России выросло энергопотребление
© globallookpress.com

Отмечается, что представленная динамика не учитывает прирост по новым субъектам РФ.

Из презентации Опадчего следует, что рост электропотребления в Ингушетии в 2024 году составил 42%, в республике Марий Эл - 13%, в Кабардино-Балкарии - 10,1%. В Москве и области рост электропотребления в 2024 году составил 6,1%.

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