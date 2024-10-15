Экономист назвал предполагаемый курс доллара на конец 2024 года

К концу 2024 года доллар составит чуть меньше 100 рублей, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

В беседе с NEWS.ru экономист подчеркнул, что в течение нескольких лет будет послабление американской валюты. По его словам, слабый доллар выгоден бюджету и экспортерам.

"Ослабление продолжится потихонечку. Минэкономразвития дал прогноз, что у нас будет послабление доллара в течение нескольких лет. Слабая валюта и бюджету выгодна, и экспортерам выгодна, повышение ключа вряд ли остановит. Я думаю, что чуть меньше 100 рублей будет на конец года", — пояснил Разуваев.

Портфельный управляющий УК «Первая» Михаил Цагарели ранее заявил, что процентная ставка в РФ может вырасти до 22% к концу 2024 года. По его словам, Банк России может поднять ключевую ставку до 20–21% на заседании 25 октября, а в декабре повысить до 22%. Он считает, что в дальнейшем ключевая ставка будет постепенно снижаться.

Старший инвестконсультант Тимур Нигматуллин до этого заявил, что резкого ослабления рубля ждать не стоит, так как в России нет дефицита торгового и платежного баланса. По его словам, состояние валюты приходит в норму после укрепления летом.