Министры энергетики стран ЕС обсудят запрет на импорт российского СПГ

Министры энергетики европейских стран на встрече в Люксембурге во вторник обсудят возможность введения запрета на импорт в ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил министр климата и окружающей среды Финляндии Кай Мюккянен.

По его информации, с соответствующей инициативой на встрече выступит представитель Бельгии, чью позицию также разделяют власти Финляндии.

"Мы поддержим инициативу по запрету и более тщательному отслеживанию импорта СПГ из России", - приводит его слова агентство Reuters.

15 октября министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен заявила, что ее страна испытывает сложности с соблюдением 14-го пакета санкций Евросоюза в отношении запрета реэкспорта и транзита российского сжиженного СПГ через европейские порты. В связи с этим она призвала создать европейский механизм молекулярного анализа СПГ из России с целью его отслеживания.

Ранее несколько стран ЕС направили Еврокомиссии письмо с просьбой ужесточить правила отчетности для операций, связанных с импортом российского СПГ. Документ подписали Австрия, Латвия, Литва, Люксембург, Чехия, Финляндия, Эстония и Швеция.

В 2023 году закупки странами ЕС российского СПГ выросли более чем вдвое и достигли 18 млрд куб. м. Кроме того, по информации европейских СМИ, ЕС резко нарастил реэкспорт трубопроводного российского газа через Турцию по трубопроводу "Турецкий поток".