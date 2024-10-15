Госдума одобрила упрощение оплаты пошлины за регистрацию в реестре отечественного ПО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на упрощение оплаты пошлины при регистрации программы для электронных вычислительных машин. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект направлен на актуализацию положений Налогового кодекса РФ в части изменения перечня совершаемых Роспатентом действий по госрегистрации программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ), базы данных и топологии интегральной микросхемы, а также размеров госпошлины за их совершение.

В рамках законопроекта устанавливаются одинаковые размеры госпошлин для организаций и физических лиц.

Госпошлина за рассмотрение заявки на госрегистрацию программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральной микросхемы и принятие решения по результатам рассмотрения составит 5 тыс. рублей, за рассмотрение заявления правообладателя о внесении изменений в реестр программ для ЭВМ, реестр баз данных или реестр топологий интегральных микросхем и принятие решения по результатам рассмотрения - 3 тыс. рублей за каждую программу для ЭВМ, или каждую базу данных, или каждую топологию интегральной микросхемы.

Сейчас при регистрации в реестре размер доли пошлины определяется пропорционально количеству плательщиков. Для расчета общего размера пошлины нужно отдельно считать размеры пошлины, уплачиваемой физическими и юридическими лицами, поделив размер, установленный для соответствующей категории заявителей, на общее количество правообладателей и умножив на количество правообладателей, относящихся к физическим или юридическим лицам соответственно, после чего просуммировать получившиеся величины, уплачиваемые указанными категориями лиц. "Данная система приводит к ошибкам при уплате пошлин заявителями и увеличению сроков предоставления услуги", - отметили в кабмине.

Отказ от дифференцированного подхода к установлению размеров пошлин направлен на упрощение их исчисления в тех случаях, когда правообладателями одной программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральной микросхемы являются несколько физических и юридических лиц одновременно, отмечается в пояснительной записке. Вместе с тем расходы бюджета для обеспечения регистрации Роспатентом программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем на имя физических и юридических лиц не различаются. Перечень административных процедур одинаков. При этом физические лица в настоящее время составляют не более 18% от общего числа заявителей, указывают в кабмине.