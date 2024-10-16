Стал известен новый курс доллара в России

Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 17 октября.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 24 копейки до 97,2568 руб. Курс евро поднялся на 40 коп. до 106,0844 руб. Китайский юань вырос на 2 коп. до 13,5917 руб.

«Поддержку рублю могут оказывать спекулятивные продажи иностранной валюты на фоне нахождения ее котировок около годовых максимумов. Вряд ли к спекулянтам активно подключаются экспортеры, поскольку до пика фискальных платежей 28 октября еще достаточно далеко. Тем не менее фактор налогового периода способен постепенно усиливать поддержку рублю. Важную роль в динамике всех рублевых активов способны сыграть сегодняшние данные Росстата по инфляции (19:00 МСК). Если они вновь покажут замедление роста потребительских цен, это уменьшит вероятность повышения ключевой ставки 25 октября. Поэтому такая статистика может усилить восходящую динамику рынка облигаций», - прокомментировал новости эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

Ранее новости сообщали об оптимизме инвесторов, который связан с ожиданиями, что ключевая ставка ЦБ РФ, даже если будет снова повышена 25 октября, в этом году достигнет пика. Кроме того, инвесторы ждут сильных финансовых результатов за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года от многих „голубых фишек“, сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.