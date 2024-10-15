В ФАС рассказали, когда стабилизируется ситуация с зимним дизелем

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев заявил, что в ведомстве ожидают стабилизации ситуации с зимним дизелем по мере роста объёма торгов на бирже.

Об этом, как пишет ТАСС, он заявил в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

«До отсечки демпфера по бензину на 14 октября осталось 4559 рублей за тонну, по дизельному топливу — 568 рублей за тонну. Следует отметить, в случае если один показатель преодолеет «красную линию», демпфер не сработает на все продукты», — сказал он.

По его словам, на бирже в этом месяце прошло уже 10 торговых сессий и осталось 13.

«С повышением объёмов торгов на бирже зимнего дизтоплива напряжённая ситуация должна будет нивелироваться», — подчеркнул он.

Ранее в ФАС назвали преждевременным вопрос об отмене запрета экспорта бензина.