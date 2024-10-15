В Дагестане инвестируют более 340 млн рублей в проекты шерстяного кластера

Четыре инвестиционных проекта на 343,6 млн рублей реализуют в Дагестане в рамках промышленного шерстяного кластера.

Всего в него вошли восемь организаций, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Дагестане создается промышленный шерстяной кластер, в рамках которого реализуются четыре совместных проекта с объемом инвестирования в размере 343,6 млн рублей и созданием 147 новых рабочих мест. <…> На сегодняшний день <…> в кластер по переработке шерсти вошли восемь организаций", - говорится в сообщении.

Инвесторы вложат средства в проекты по расширению производства мытой шерсти, в производство пряжи и трикотажных изделий на давальческом сырье и расширение производства трикотажных и швейных изделий.

Развитию шерстяного кластера в Дагестане способствует в том числе региональная господдержка. Предприятия могут возместить часть затрат на приобретение оборудования для переработки шерсти и шкур животных. В этом году на эти цели предусмотрено порядка 100 млн рублей из регионального бюджета.

Дагестан является лидером по объему производства шерсти в России. Ежегодно в республике производится более 14,5 тыс. тонн шерсти - это 32% от общего объема производимой в стране шерсти и 65,6% в СКФО. Ранее сообщалось, что к 2025 году в регионе запустят производство топса и трикотажных изделий, где будут производить около 300 тонн топса в год.